В Новосибирске проведут планировку территории для размещения объектов «Элтекс»

ООО «Предприятие “Элтекс” построит у парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска здание научно-исследовательского института и спортивный комплекс. Это следует из постановления мэрии от 9 сентября о предстоящем проведении планировки территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Согласно документу, общая площадь этой территории составляет 340,9 га. В нее входят, в частности, ряд земельных участков по ул. Александра Невского, ул. Власова, ул. Объединения. Срок действия постановления заканчивается в июне 2028 года.

По данным сайта ООО «Предприятие “Элтекс”, компания располагает крупнейшим производством телекоммуникационного оборудования в России. Согласно «СПАРК-Интерфакс», соучредителями ООО являются несколько физических лиц, включая директора Алексея Черникова с долей в 43,5%. Ранее господин Черников говорил ТАСС о том, что инвестиции в строительство здания НИИ предполагаются в объеме 4 млрд руб. до 2030 года.

Валерий Лавский