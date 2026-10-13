«Дом.РФ» продает за 15,6 млн рублей здание возле промзоны Уфы
13.10.2026, 10:38
ПАО «Дом.РФ» выставило на продажу находящееся в федеральной собственности двухэтажное здание на уфимской улице Ульяновых. На аукционе планируется реализовать кирпичное сооружение с двумя нежилыми помещениями и земельным участком площадью около 1,3 тыс. кв. м. Информация о лоте опубликована на государственном портале торгов.
Начальная цена имущества составляет около 15,6 млн руб.: здание оценивается в 6,9 млн руб., помещения — в 6,2 млн руб., участок — в 2,5 млн руб. Шаг аукциона составит 156 тыс. руб.
Отмечается, что здание и инженерные коммуникации требуют капитального ремонта. Кроме того, говорится в документе, участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны предприятий «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ», «Уфаоргсинтез», а также частично — в границах санитарно-защитной зоны ООО «ПК Турбинаспецсервис».
Торги состоятся 13 ноября.