«Дом.РФ» продает за 15,6 млн рублей здание возле промзоны Уфы

ПАО «Дом.РФ» выставило на продажу находящееся в федеральной собственности двухэтажное здание на уфимской улице Ульяновых. На аукционе планируется реализовать кирпичное сооружение с двумя нежилыми помещениями и земельным участком площадью около 1,3 тыс. кв. м. Информация о лоте опубликована на государственном портале торгов.