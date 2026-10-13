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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Башкортостан

Главой минстроя Башкирии назначен Павел Сафонов

Кадровые перестановки объявил глава Башкирии

13.10.2026, 10:35
Гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Башкирии Павел Сафонов назначен министром строительства и архитектуры республики. Об этом на совещании правительства объявил глава региона Радий Хабиров.

Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

С 2024 года минстрой Башкирии в статусе исполняющего обязанности возглавлял Артем Ковшов. Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что назначение господина Сафонова на новую должность затягивается из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне.

Идэль Гумеров