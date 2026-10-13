Главой минстроя Башкирии назначен Павел Сафонов
Кадровые перестановки объявил глава Башкирии
13.10.2026, 10:35
Гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Башкирии Павел Сафонов назначен министром строительства и архитектуры республики. Об этом на совещании правительства объявил глава региона Радий Хабиров.
С 2024 года минстрой Башкирии в статусе исполняющего обязанности возглавлял Артем Ковшов. Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что назначение господина Сафонова на новую должность затягивается из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне.