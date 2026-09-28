В Башкирии отложили назначение нового главы минстроя
Как стало известно «Ъ-Уфа», прогнозируемое назначение генерального директора республиканского Фонда капремонта многоквартирных домов Павла Сафонова на должность руководителя министерства строительства и архитектуры Башкирии отложено из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне.
Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Башкирии Павел Сафонов
Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», ожидается, что господин Сафонов сменит Артема Ковшова, который руководит минстроем региона с весны 2024 года.