В Ярославле АО «Центр» лишилось разрешения на организацию рынка на Депутатской

АО «Центр» принадлежит мэрии Ярославля. В сентябре 2025 года из его состава было выделено АО «Центральный рынок» вместе с большей частью недвижимого имущества рынка. С 2025 года мэрия продает АО «Центр», сейчас цена составляет 163,7 млн руб.