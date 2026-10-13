В Ярославле АО «Центр» лишилось разрешения на организацию рынка на Депутатской
13.10.2026, 10:00
Мэрия Ярославля прекратила действие разрешения на организацию розничного рынка на улице Депутатской, 7, выданного АО «Центр» в июне 2018 года. Распоряжение подписано 9 октября 2026 года заместителем мэра Ярославля Еленой Гудкевич.
АО «Центр» принадлежит мэрии Ярославля. В сентябре 2025 года из его состава было выделено АО «Центральный рынок» вместе с большей частью недвижимого имущества рынка. С 2025 года мэрия продает АО «Центр», сейчас цена составляет 163,7 млн руб.
10 сентября заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич выдала АО «Центральный рынок» разрешение на организацию универсального розничного рынка на улице Нахимсона, 6/11 сроком на пять лет.
Таким образом, после продажи акций «Центрального рынка» торговой деятельностью в центральном квартале Ярославля будет заниматься новый собственник, а не принадлежащее мэрии акционерное общество.