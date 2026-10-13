Росконгресс: НАТО и союзники создают единый распределенный оборонный конвейер

В докладе этот процесс описывается как массовая передача технологий, открытие совместных предприятий и выдача лицензий на локализацию выпуска наступательного и оборонительного оружия в государствах-союзниках. По данным фонда, отход от технологического протекционизма направлен на расширение промышленной базы стран НАТО и их союзников и дублирование производственных мощностей.