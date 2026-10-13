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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
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Росконгресс: НАТО и союзники создают единый распределенный оборонный конвейер

13.10.2026, 09:58
Фонд «Росконгресс» сообщил, что страны НАТО и их союзники создают общий оборонный конвейер, распределенный географически и более устойчивый к внешним воздействиям. Об этом пишет «РИА Новости». Как следует из документа, адаптация западного военно-промышленного комплекса включает дополнение традиционного экспорта вооружений моделью распределенного производства.
В докладе этот процесс описывается как массовая передача технологий, открытие совместных предприятий и выдача лицензий на локализацию выпуска наступательного и оборонительного оружия в государствах-союзниках. По данным фонда, отход от технологического протекционизма направлен на расширение промышленной базы стран НАТО и их союзников и дублирование производственных мощностей.