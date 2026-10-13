В ЗСК обсудили охрану объектов культурного наследия

Отдельно участники совещания обсудили механизм государственно-частного партнерства, позволяющий инвесторам арендовать исторические здания на льготных условиях в обмен на их реставрацию. Как сообщил Алексей Соловьев, по этой схеме уже восстановили здание в Анапе, где недавно открылся частный детский сад. Еще на двух объектах культурного наследия — в поселке Псебай и Новороссийске — начались проектные работы.