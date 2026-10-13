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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В ЗСК обсудили охрану объектов культурного наследия

13.10.2026, 09:57
На государственном учете в Краснодарском крае находятся 19,96 тыс. объектов культурного наследия. За последние три года в регионе выявили более 450 новых памятников истории и культуры, преимущественно археологических. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Алексей Соловьев на планерном совещании Законодательного собрания Кубани под председательством Юрия Бурлачко.

пресс-служба ЗСК

По словам господина Соловьева, в 2025–2026 годах ремонтно-реставрационные работы проводились на 290 объектах культурного наследия. Профильное ведомство также занимается установлением границ территорий и зон охраны памятников, определением предметов их охраны и внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. За 2025–2026 годы контролируемым лицам выдали 31 предупреждение о возможных нарушениях требований законодательства.
Отдельно участники совещания обсудили механизм государственно-частного партнерства, позволяющий инвесторам арендовать исторические здания на льготных условиях в обмен на их реставрацию. Как сообщил Алексей Соловьев, по этой схеме уже восстановили здание в Анапе, где недавно открылся частный детский сад. Еще на двух объектах культурного наследия — в поселке Псебай и Новороссийске — начались проектные работы.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что сохранение исторических памятников предполагает не только предотвращение их разрушения, но и восстановление. Заместитель председателя краевого парламента Владимир Бекетов, в свою очередь, указал на необходимость следить за состоянием не только старинных памятников, но и объектов, построенных в Краснодарском крае в XXI веке.
Участники совещания также отметили результаты взаимодействия депутатского корпуса с профильным управлением. По словам господина Бурлачко, совместная работа позволила добиться реализации на федеральном уровне законодательной инициативы об открытом доступе к информации о расположении объектов археологического наследия. Это, как отметил председатель ЗСК, помогает защищать памятники и снижать риски убытков для застройщиков и государства.
По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями для профильного ведомства.

Вячеслав Рыжков