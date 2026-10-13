В ЗСК обсудили охрану объектов культурного наследия
13.10.2026, 09:57
На государственном учете в Краснодарском крае находятся 19,96 тыс. объектов культурного наследия. За последние три года в регионе выявили более 450 новых памятников истории и культуры, преимущественно археологических. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Алексей Соловьев на планерном совещании Законодательного собрания Кубани под председательством Юрия Бурлачко.
По словам господина Соловьева, в 2025–2026 годах ремонтно-реставрационные работы проводились на 290 объектах культурного наследия. Профильное ведомство также занимается установлением границ территорий и зон охраны памятников, определением предметов их охраны и внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. За 2025–2026 годы контролируемым лицам выдали 31 предупреждение о возможных нарушениях требований законодательства.
Отдельно участники совещания обсудили механизм государственно-частного партнерства, позволяющий инвесторам арендовать исторические здания на льготных условиях в обмен на их реставрацию. Как сообщил Алексей Соловьев, по этой схеме уже восстановили здание в Анапе, где недавно открылся частный детский сад. Еще на двух объектах культурного наследия — в поселке Псебай и Новороссийске — начались проектные работы.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что сохранение исторических памятников предполагает не только предотвращение их разрушения, но и восстановление. Заместитель председателя краевого парламента Владимир Бекетов, в свою очередь, указал на необходимость следить за состоянием не только старинных памятников, но и объектов, построенных в Краснодарском крае в XXI веке.
Участники совещания также отметили результаты взаимодействия депутатского корпуса с профильным управлением. По словам господина Бурлачко, совместная работа позволила добиться реализации на федеральном уровне законодательной инициативы об открытом доступе к информации о расположении объектов археологического наследия. Это, как отметил председатель ЗСК, помогает защищать памятники и снижать риски убытков для застройщиков и государства.
По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями для профильного ведомства.