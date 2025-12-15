Ярославский полигон «Скоково» реконструируют по концессии
Ярославский полигон ТКО «Скоково» будет реконструирован по концессионному соглашению. Документ опубликован на сайте Ярославской областной думы, которая должна согласовать концессию.
Полигон «Скоково
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Соглашение подписано между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково». Оно предусматривает, что к реализации проекта будет привлечена финансирующая организация — ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). При этом РЭО станет участником АО «Скоково» путем внесения средств в его уставной капитал.
В ходе реализации соглашения будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 60 тыс. т в год и участок компостирования мощностью 160 тыс. т в год. Мусоросортировочный комплекс должен будет обеспечить отбор вторичных ресурсов на менее 15%. После сортировки масса балластной фракции, которая поступает на полигон, должна составлять не более 50%.
После реконструкции на участок компостирования органической фракции ТКО должно поступать не менее 35% от массы отходов, образованных на территории Ярославской области. После компостирования на полигон для захоронения должно поступать не более 31,7% отходов.
Мощность полигона ТКО после реконструкции вырастет с 300 тыс. т в год до 325 тыс. т. Период его эксплуатации вырастет и составит 25 лет (сейчас — до 31 августа 2031 года). Также планируется закупка новой техники для полигона и строительство очистных сооружений. Создание новых объектов должно завершиться до конца 2029 года. Расчетный объем инвестиций концессионера составит 6,7 млрд руб.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее о подписанном соглашении рассказывал «Российский экологический оператор», однако сам объект и его конкретные параметры не указывались.