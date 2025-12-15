Ярославский полигон «Скоково» реконструируют по концессии

Ярославский полигон ТКО «Скоково» будет реконструирован по концессионному соглашению. Документ опубликован на сайте Ярославской областной думы, которая должна согласовать концессию.

Соглашение подписано между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково». Оно предусматривает, что к реализации проекта будет привлечена финансирующая организация — ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). При этом РЭО станет участником АО «Скоково» путем внесения средств в его уставной капитал.

В ходе реализации соглашения будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 60 тыс. т в год и участок компостирования мощностью 160 тыс. т в год. Мусоросортировочный комплекс должен будет обеспечить отбор вторичных ресурсов на менее 15%. После сортировки масса балластной фракции, которая поступает на полигон, должна составлять не более 50%.

После реконструкции на участок компостирования органической фракции ТКО должно поступать не менее 35% от массы отходов, образованных на территории Ярославской области. После компостирования на полигон для захоронения должно поступать не более 31,7% отходов.

Мощность полигона ТКО после реконструкции вырастет с 300 тыс. т в год до 325 тыс. т. Период его эксплуатации вырастет и составит 25 лет (сейчас — до 31 августа 2031 года). Также планируется закупка новой техники для полигона и строительство очистных сооружений. Создание новых объектов должно завершиться до конца 2029 года. Расчетный объем инвестиций концессионера составит 6,7 млрд руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее о подписанном соглашении рассказывал «Российский экологический оператор», однако сам объект и его конкретные параметры не указывались.

Антон Голицын