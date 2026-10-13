В Большесосновском округе объявили конкурс на должность главы муниципалитета

В настоящее время округом руководит Владимир Тресков. Он возглавил Большесосновский муниципальный район в 2019 году. Тогда депутаты земского собрания проголосовали за отставку главы района Вячеслава Буркова и назначили господина Трескова исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. В марте 2020 года Владимир Тресков избавился от приставки «и. о.» по результатам конкурса на пост главы муниципалитета. На руководящей должности он курировал объединение поселений Большесосновского района в муниципальный округ. В ноябре 2021 года был избран главой округа.