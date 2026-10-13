В Самаре при проверке газового оборудования в пяти тысячах домах выявили смертельно опасные нарушения

«Это те нарушения, которые потенциально смертельно опасны, поэтому до их устранения газоснабжение ограничивают. Возобновляют его только тогда, когда утечка устраняется или управляющая компания приводит в нормативное состояние вентканалы. Но и после ремонта специалисты газораспределительной организации проводят повторную проверку и опрессовку в присутствии жильцов всех квартир по отключенному стояку», — обращает внимание Иван Носков.