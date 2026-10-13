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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Волга

В Самаре при проверке газового оборудования в пяти тысячах домах выявили смертельно опасные нарушения

13.10.2026, 09:38
С начала этого года в Самаре газовое оборудование проверили примерно в пяти тыс. домах. Были выявлена нарушения, среди которых основные — негерметичность газопроводов в подъездах, отсутствие тяги и нарушенная вентиляция. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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«Это те нарушения, которые потенциально смертельно опасны, поэтому до их устранения газоснабжение ограничивают. Возобновляют его только тогда, когда утечка устраняется или управляющая компания приводит в нормативное состояние вентканалы. Но и после ремонта специалисты газораспределительной организации проводят повторную проверку и опрессовку в присутствии жильцов всех квартир по отключенному стояку», — обращает внимание Иван Носков.
По словам главы города, всего было проверено 300 тыс. квартир. Нарушения обнаружили в 11 тыс. квартир, в которых их уже устранили. Проверки будут продолжаться.

Руфия Кутляева