В Самаре при проверке газового оборудования в пяти тысячах домах выявили смертельно опасные нарушения
13.10.2026, 09:38
С начала этого года в Самаре газовое оборудование проверили примерно в пяти тыс. домах. Были выявлена нарушения, среди которых основные — негерметичность газопроводов в подъездах, отсутствие тяги и нарушенная вентиляция. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.
«Это те нарушения, которые потенциально смертельно опасны, поэтому до их устранения газоснабжение ограничивают. Возобновляют его только тогда, когда утечка устраняется или управляющая компания приводит в нормативное состояние вентканалы. Но и после ремонта специалисты газораспределительной организации проводят повторную проверку и опрессовку в присутствии жильцов всех квартир по отключенному стояку», — обращает внимание Иван Носков.
По словам главы города, всего было проверено 300 тыс. квартир. Нарушения обнаружили в 11 тыс. квартир, в которых их уже устранили. Проверки будут продолжаться.