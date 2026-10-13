От отравления алкоголем в Удмуртии за девять месяцев умерли 65 человек
За девять месяцев в республике зарегистрировали 158 таких случаев
13.10.2026, 09:20
За январь—сентябрь в Удмуртии зарегистрировали 158 случаев отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией, 65 из них закончились летальным исходом. Общее число случаев отравления снизилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Всего за девять месяцев в республике зафиксировали 935 острых отравлений химической этиологии. Чаще всего причиной становились лекарственные препараты — 396 случаев.
Среди отравлений алкоголем и спиртосодержащей продукцией 143 случая были связаны с употреблением этанола, 11 — метанола, два — 2-пропанола. Еще два случая пришлись на другие спирты.