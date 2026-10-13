От отравления алкоголем в Удмуртии за девять месяцев умерли 65 человек

За январь—сентябрь в Удмуртии зарегистрировали 158 случаев отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией, 65 из них закончились летальным исходом. Общее число случаев отравления снизилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.