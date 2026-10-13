Краснодар вошел в топ-7 городов России для построения карьеры
13.10.2026, 08:56
Краснодар занял шестое место в рейтинге российских городов, которые жители страны считают наиболее подходящими для построения успешной карьеры. Кубанскую столицу выбрали 39% экономически активных россиян. Такие результаты показало исследование SuperJob, о котором сообщает «РИА Новости».
Лидером рейтинга стала Москва: 66% экономически активных жителей столицы назвали ее лучшим городом для профессионального развития и повышения доходов. Второе место разделили Казань и Санкт-Петербург, набравшие по 49%.
В первую семерку также вошли Тюмень, которую выбрали 45% респондентов, и Екатеринбург с результатом 44%. Краснодар получил 39% голосов, Владивосток — 38%, а Набережные Челны — 36%.
В нижней части рейтинга оказались Ульяновск, Волгоград и Липецк. Только 14% экономически активных жителей Ульяновска считают свой город подходящим для карьерного роста. В Волгограде и Липецке этот показатель составил по 17%. В Тольятти такую оценку дали 19% опрошенных, в Оренбурге — 20%.
Исследование также выявило различия в оценках в зависимости от пола и возраста респондентов. Москву чаще называли лучшим местом для построения карьеры женщины: этот вариант выбрали 70% опрошенных против 63% мужчин.
Среди молодежи до 24 лет доля тех, кто считает Москву наиболее подходящим городом для профессионального развития, составила 74%. В возрастной группе от 35 до 44 лет этот показатель оказался ниже и достиг 59%.
Различия зафиксировали и в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов, зарабатывающих от 150 тыс. руб., Москву как подходящее место для карьерного роста выбрали 68%. Среди тех, чей доход составляет до 100 тыс. руб., такой ответ дали 64% участников исследования.