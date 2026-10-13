В Ставрополе за 21,9 млн рублей отремонтировали крыши четырех МКД
13.10.2026, 08:55
В Ставрополе завершили капитальный ремонт плоских наплавляемых крыш четырех многоквартирных домов. Общая площадь обновленной кровли составила около 3,5 тыс. кв. метров, а стоимость работ превысила 21,9 млн руб. Ремонт провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирного жилья Ставропольского края.
Работы выполнили по адресам: улица Ленина, 268; улица Орджоникидзе, 4; улица Пирогова, 26/4 и 32. Дома были построены в период с 1978 по 1994 год.
Капитальный ремонт включал несколько этапов. Сначала специалисты демонтировали старое кровельное покрытие и устроили стяжку с уклоном, необходимым для отвода осадков. После этого основание обработали грунтовкой и уложили новый трехслойный кровельный ковер.
Помимо замены покрытия, подрядчики восстановили вентиляционные каналы, установили водосточные системы и ограждения. Отдельное внимание уделили герметичности соединений кровли со стенами и парапетами.
Генеральный директор регионального оператора Павел Корниенко отметил, что надежность крыши зависит от состояния всех ее элементов. По его словам, замена только верхнего слоя без устранения других недостатков не позволяет исключить причины возможных проблем в дальнейшем.
Капремонт проводят в рамках региональной программы, рассчитанной на 2014–2043 годы. В 2026 году предусмотрено обновление 248 крыш многоквартирных домов Ставропольского края. На 2027 год запланированы работы еще на 283 крышах.