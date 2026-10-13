В Екатеринбурге будут судить группу за вовлечение в проституцию в сети борделей

По версии следствия, с 2020 по февраль 2026 года в городе действовала сеть притонов, замаскированных под массажные салоны под названиями 18+, Men’s lounge bar и «Харизма». Первый бордель открылся на ул. Степана Разина, 95, позже переехал на ул. Мамина-Сибиряка, 52. В группе одни лица занимались набором женщин и координацией, другие — поиском помещений и содержанием притонов, третьи — продвижением услуг в интернете.