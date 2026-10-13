В Екатеринбурге будут судить группу за вовлечение в проституцию в сети борделей
13.10.2026, 08:54
Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело организованной группы, обвиняемой в организации занятия проституцией и вовлечении в нее, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, с 2020 по февраль 2026 года в городе действовала сеть притонов, замаскированных под массажные салоны под названиями 18+, Men’s lounge bar и «Харизма». Первый бордель открылся на ул. Степана Разина, 95, позже переехал на ул. Мамина-Сибиряка, 52. В группе одни лица занимались набором женщин и координацией, другие — поиском помещений и содержанием притонов, третьи — продвижением услуг в интернете.
Организаторами были супруги Александр и Елена Загвоздины, которые за все время существования сети вовлекли в проституцию 24 девушки. Их сообщницы Наталья Никифорова и Ольга Тарасова — семерых, Анна Швешкеева — 12, Ксения Еремеева — четырех. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Еще двое сообщников, Автаев и Соколов, обвиняются по ч. 1 ст. 241 УК РФ.