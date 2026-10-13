«Гидротраст» получит землю без торгов в Удмуртии под корпуса для сборки очистных
Площадь участка составляет почти 15 тысяч квадратных метров
13.10.2026, 08:44
Удмуртский производитель очистного оборудования из композитных материалов «Гидротраст» получит земельный участок в аренду и без торгов в Завьяловском районе для реализации инвестпроекта по строительству корпусов для сборки очистных сооружений, водоподготовки и водоочистки и другого оборудования. Соответствующее распоряжение подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
Участок площадью 14,9 тыс. кв. м находится возле деревни Шабердино (точный кадастровый номер не указан). Вид разрешенного использования: «Производственная деятельность».
ООО «Гидротраст» было зарегистрировано в декабре 2021 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией руководит Анна Ситникова, бенефициаром является Юлия Шлык (100% доля). Штатная численность предприятия — шесть сотрудников. В 2025 году чистая прибыль «Гидротраста» составила 2,7 млн руб. (-21,4% относительно 2024-го) при выручке 15,4 млн руб. (-59,9%). Офис и производство находятся в Шабердино.