Герасимов рассказал об участии саперов КНДР в разминировании Курской области

Военнослужащие КНДР участвовали в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Одновременно с решением боевых задач инженерные подразделения группировки (армии России.— "Ъ") проводят разминирование территорий. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения корейской народной армии»,— сказал господин Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

О возвращении в КНДР северокорейских саперов губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил 13 декабря. По его словам, военнослужащие КНДР очистили более 42 тыс. га территории и уничтожили свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов вместе с российской армией, МЧС и Росгвардией.

