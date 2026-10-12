Правительство РФ определило объем субсидий на туринфраструктуру Кубани
12.10.2026, 21:00
Правительство России распоряжением от 8 октября 2026 года №2825-р изменило распределение субсидий бюджетам регионов на развитие туристской инфраструктуры, завершение ранее начатых объектов и создание федеральных круглогодичных курортов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Краснодарскому краю для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров предусмотрено более 6,4 млрд руб. в 2028 году.
Республика Адыгея получит 2,1 млрд руб. в 2026 году, 1,27 млрд руб. в 2027-м и 3,58 млрд руб. в 2028-м на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристских кластеров. Также региону выделят 144,5 млн руб. в 2026 году на завершение ранее начатых мероприятий по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры.
Республика Крым получит 423,2 млн руб. в 2028 году на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для федеральных круглогодичных курортов. Севастополь по этой же программе получит 1,08 млрд руб. в 2028 году.