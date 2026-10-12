Правительство РФ определило объем субсидий на туринфраструктуру Кубани

Республика Адыгея получит 2,1 млрд руб. в 2026 году, 1,27 млрд руб. в 2027-м и 3,58 млрд руб. в 2028-м на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для туристских кластеров. Также региону выделят 144,5 млн руб. в 2026 году на завершение ранее начатых мероприятий по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры.