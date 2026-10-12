Федеральные операторы связи предлагают регионам перейти на сервисные договоры

«Ростелеком» предлагает провайдерам схему, в которой абоненты, линии связи и техподдержка передаются ему, а взамен компаниям предлагается 30–40% выручки, обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн руб. в год), фонд оплаты труда (до 16 млн руб. в год), платы в резерв универсального обслуживания (от 1 млн руб. в год) и сокращение регуляторных рисков, говорится в презентации компании.