Федеральные операторы связи предлагают регионам перейти на сервисные договоры
12.10.2026, 20:53
“Ъ” узнал, что федеральные операторы связи рассылают региональным провайдерам предложения переходить на «сервисные договоры». В такой схеме крупные операторы заберут себе инфраструктуру и абонентскую базу провайдеров, а последним останется 30–40% выручки. Небольшим компаниям это позволит снизить регуляторные риски и издержки на лицензии, которые ужесточатся в результате новой реформы связи, считают аналитики.
«Ростелеком» предлагает провайдерам схему, в которой абоненты, линии связи и техподдержка передаются ему, а взамен компаниям предлагается 30–40% выручки, обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн руб. в год), фонд оплаты труда (до 16 млн руб. в год), платы в резерв универсального обслуживания (от 1 млн руб. в год) и сокращение регуляторных рисков, говорится в презентации компании.
«ТрансТелеКом» в своем коммерческом предложении пишет про несколько моделей в формате FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Например, в партнерской модели операторам не нужна будет лицензия, у них не будет обязательств перед регулятором, а взамен они получат процент от выручки, сохранят «последнюю милю» и сфокусируются на развитии.