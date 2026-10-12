В России удвоилось число подростков, совершивших теракты
Происшествия
13.10.2026, 01:45
С января по июнь 2026 года 196 подростков совершили преступления террористического характера — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 12 октября, журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Она добавила, что по фактам поджогов объектов по заданиям украинских спецслужб возбуждено 39 уголовных дел в отношении 57 детей.
По словам госпожи Петренко, злоумышленники вовлекают детей в теракты путем создания закрытых групп, вербовки в онлайн-играх и анонимных чатах. Там они «обманывают, запугивают, шантажируют и угрожают» подросткам, вводя их в заблуждение и пользуясь их незнанием уголовного законодательства. В этом контексте представитель ведомства напомнила о существовании ст. 31 УК РФ — она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. «Для ее применения необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о происходящем и прекратить любые действия, связанные с подготовкой преступления»,— пояснила она.
Данные о детской преступности предоставило и МВД. По словам представителя ведомства Ирины Волк, за восемь месяцев 2026 года число детей, совершивших преступления или ставших их соучастниками, выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по март этого года СКР передал в суд более 3,5 тыс. уголовных дел в отношении 5 тыс. подростков, сообщал в июне председатель СКР Александр Бастрыкин. За этот период следователи раскрыли более 500 преступлений, совершенных детьми в составе организованных групп и преступных сообществ. Число детей, преступивших закон, за первый квартал 2026 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в преступную деятельность были вовлечены 9,6 тыс. детей.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 5