В России удвоилось число подростков, совершивших теракты

По словам госпожи Петренко, злоумышленники вовлекают детей в теракты путем создания закрытых групп, вербовки в онлайн-играх и анонимных чатах. Там они «обманывают, запугивают, шантажируют и угрожают» подросткам, вводя их в заблуждение и пользуясь их незнанием уголовного законодательства. В этом контексте представитель ведомства напомнила о существовании ст. 31 УК РФ — она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. «Для ее применения необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о происходящем и прекратить любые действия, связанные с подготовкой преступления»,— пояснила она.