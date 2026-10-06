Китай отдыхает

Торговая активность на рынке угля Азиатско-Тихоокеанского региона упала из-за праздников в Китае и выжидательной позиции индийских импортеров, в результате чего российский уголь марки Ж в дальневосточных портах за неделю подешевел на $4,5, до $166 за тонну. Говорить о стабильном снижении цен приходится, считают эксперты, ключевым фактором на полгода-год станут возможности Индии и КНР по наращиванию собственной добычи. Слабая активность может сохраниться еще несколько недель, пока комбинаты не выработают запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Покупатели в Китае сократили спотовые закупки накануне недельных праздников по случаю Дня образования КНР 1 октября, а импортеры из Индии также взяли паузу, следует из обзора NEFT Research. Из-за высоких запасов на заводах и ожидания мировым рынком роста внутренней добычи в КНР после каникул российский уголь марки Ж в дальневосточных портах за неделю, завершившуюся 27 сентября, подешевел на $4,5, до $166 за тонну (FOB Восточный). На азиатском рынке энергоугля активность также снизилась, свидетельствуют данные NEFT Research. Китай замер в ожидании праздников, а индийский рынок замедлился: спотовые закупки теряют срочность на фоне восстановления запасов, хотя 78 станций (100,9 ГВт) — по-прежнему на критическом уровне обеспеченности углем.

Стоимость тонны энергетического угля калорийностью 5500 ккал на условиях FOB Восточный за неделю упала на 2,7%, до $103,9.

Из-за жары и Эль-Ниньо Индия может вернуться к мандату на смешивание импортного угля, отмечают эксперты NEFT Research, однако в этом случае российскому углю будет сложно конкурировать на индийском рынке из-за угроз в Черном море.

Возможности экспортеров по наращиванию предложения глобально ограничены предыдущим длительным периодом недофинансирования как добычи, так и логистической инфраструктуры, согласен гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин. «Мы можем видеть флуктуации рынка на фоне межсезонья, локальных погодных явлений, но говорить о смене тренда на ниспадающий пока не приходится,— полагает он.— Важным определяющим фактором в ближайшие полгода-год будут возможности Индии и Китая по наращиванию собственной добычи».

Как отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, активность на рынке Китая традиционно затухает в период национальных праздников. Эти настроения транслируются на весь рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): покупатели предпочитают занять выжидательную позицию и рассчитывают, что цены продолжат снижение. Всплеска спроса стоит ждать после возобновления торгов 8 октября, по завершении праздников. Давление на котировки в Китае также оказывает позиция властей провинции Шэньси, которые заявили, что будут наращивать добычу для обеспечения достаточных поставок в течение зимнего периода.

По словам нескольких источников “Ъ”, к середине октября динамика добычи и объемы зимнего спроса должны стать более понятными. Поддержку ценам может оказывать сокращение складских запасов в портах и на электростанциях.

Схожая картина наблюдается в Индии. Как отмечают аналитики ЦЦИ, спрос на рынке есть, однако он покрывается за счет поставок по долгосрочным контрактам и частично за счет запасов, накопленных в портах. Поэтому на спотовом рынке активность ограничена.

Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов согласен, что коррекция цен выглядит вполне ожидаемо на фоне восстановления добычи в Китае и наращивания экспорта из Монголии. Цены на коксующийся уголь премиальных твердых марок могут скорректироваться до уровня $200–220 за тонну на базисе FOB Австралия, полагает он. Российский уголь марки Ж будет также корректироваться вниз, следуя за общей динамикой на мировом рынке, прогнозирует эксперт. При этом импорт российского угля в Китай остается на высоком уровне: в августе он составил 9,2 млн тонн, что на 13% выше показателей августа 2025 года, говорит господин Красноженов. Он предполагает, что сентябрьские объемы могут оказаться несколько ниже.

«Что касается Индии, то внутренние производители наращивают добычу после сезона дождей при растущем спросе на электроэнергию, поэтому в четвертом квартале можно ожидать относительно стабильный спрос на импортный уголь»,— добавляет он.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что с учетом расширения металлургических мощностей пауза в индийских закупках скорее выглядит как тактическая на спотовом рынке, нежели как разворот долгосрочного спроса на коксующийся уголь. «Выжидательная позиция индийских металлургов, вероятно, не будет долгой,— предполагает он.— У Индии высокая зависимость от импорта коксующегося угля, а постмуссонный спрос на сталь растет. Сроки зависят от запасов на заводах и от того, готовы ли поставщики дать дополнительный дисконт. Если запасы снижаются, а цены на сталь растут, то закупки, скорее всего, возобновятся в ближайшие недели». Слабая активность на рынке коксующегося угля АТР может сохраниться еще несколько недель, пока комбинаты не выработают накопленные запасы, прогнозирует господин Емельченков.

Полина Трифонова