В Черноземье 14 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C
13.10.2026, 00:00
В среду, 14 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +10°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +16°C, а ночью снова будет +14°C. Ветер до 2 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +16°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.
В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +16°C, вечером — +14°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 2 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +18°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром ожидается +10°C, днем — +13°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +10°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +13°C, днем — +18°C, вечером снова — +15°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.