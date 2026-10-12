Мэрия Сочи опровергла информацию о загрязненных нефтепродуктами птицах на берегу
12.10.2026, 17:56
Администрация Сочи опровергла поступившую информацию о загрязненных птицах на берегу города-курорта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В социальных сетях распространилась информация, что на берегу Черного моря в Сочи якобы найдены пострадавшие птицы после пожара на танкере. Мэрия подтвердила, что распространившаяся информация не соответствует действительности.
«В результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено»,— говорится в сообщении оперштаба региона.