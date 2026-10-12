Мэр Сочи взял на личный контроль сдачу филиала гимназии №8
12.10.2026, 17:50
Мэр Сочи Андрей Прошунин держит на личном контроле сдачу в эксплуатацию филиала гимназии №8, расположенного на улице Ясногорской в Хостинском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам еженедельного планерного совещания с руководящим составом.
По словам Андрея Прошунина, сейчас в школе ведутся работы по оснащению оборудованием. После этого начнется этап лицензирования. Ранее мэр сообщал, что учебный процесс в филиале начнется до конца 2026 года.
Также на совещании затронули тему начавшейся в Сочи агитационной кампании по своевременной и полной уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от процентов по вкладам за 2025 год.