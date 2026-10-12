Не так сформулировали

Вышеуказанная формулировка влечет за собой включение лица в реестр уволенных в связи с утратой доверия, который ведется в соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции и публикуется на портале государственной гражданской службы. Нахождение в этом реестре может ограничить возможности для занятия государственных и муниципальных должностей в дальнейшем. Добровольное же сложение полномочий подобных ограничений не предусматривает. Имя экс-депутата в реестре сейчас не значится.