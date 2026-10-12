Не так сформулировали
Прокуратура требует изменить основание прекращения полномочий экс-депутата гордумы Челябинска Александра Галкина
12.10.2026, 17:47
Прокуратура Челябинска обратилась в Центральный районный суд с иском к городской думе, потребовав изменить формулировку причины прекращения депутатских полномочий Александра Галкина. Надзорное ведомство настаивает на замене добровольного сложения полномочий на «утрату доверия». Новый иск стал продолжением многомесячного разбирательства вокруг квартиры экс-депутата в премиальном московском ЖК Hide стоимостью 35 млн руб. Ранее суд взыскал с господина Галкина и его супруги 16,3 млн руб. в качестве неподтвержденных доходов, после чего депутат подал заявление о добровольном сложении полномочий. Гордума Челябинска подтвердила, что получила документы и в данный момент изучает иск.
Согласно данным картотеки суда, прокурор Челябинска обратился с иском в защиту интересов Российской Федерации. Ответчиком по делу выступает городская дума Челябинска, Александр Галкин привлечен в качестве третьего лица. Категория спора определена как возникающая из трудовых отношений.
Суть требований сводится к тому, чтобы обязать гордуму изменить формулировку основания прекращения полномочий депутата. Вместо добровольного сложения, которое было оформлено решением думы в апреле текущего года, прокуратура требует зафиксировать прекращение полномочий в связи с утратой доверия.
Вышеуказанная формулировка влечет за собой включение лица в реестр уволенных в связи с утратой доверия, который ведется в соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции и публикуется на портале государственной гражданской службы. Нахождение в этом реестре может ограничить возможности для занятия государственных и муниципальных должностей в дальнейшем. Добровольное же сложение полномочий подобных ограничений не предусматривает. Имя экс-депутата в реестре сейчас не значится.
В прокуратуре Челябинска на момент сдачи номера в печать не прокомментировали подачу нового иска.
История Александра Галкина началась осенью 2025 года, когда прокуратура Челябинска и территориальное управление Росимущества подали совместный иск к депутату городской думы. Предметом спора стала квартира площадью 62 кв. м в элитном жилом комплексе Hide — проекте из трех 41-этажных небоскребов, расположенном у реки Сетунь в районе Раменки (район Москвы). Александр Галкин приобрел эту квартиру за 35 млн руб.
Надзорное ведомство утверждало, что часть средств, потраченных на покупку элитной недвижимости, является неподтвержденными доходами. Первоначально прокуратура оценила размер сомнительных средств в 11 млн руб., однако в ходе разбирательства эта сумма неоднократно пересматривалась.
В марте 2026 года старший помощник прокурора Ольга Фефелова уточнила исковые требования и увеличила размер неподтвержденных доходов до 15 млн руб. А уже в апреле, на заседании 9 апреля, прокуратура вновь скорректировала цифру — до 22 млн руб. Как пояснила госпожа Фефелова, дополнительные 7 млн руб. были выявлены при анализе счетов Сбербанка: по данным надзорного ведомства, эту сумму депутат внес наличными. При этом прокурор заверила суд, что 22 млн руб. — окончательный размер неподтвержденных доходов.
«На протяжении всего разбирательства исковое заявление уточнялось трижды. Мы видим, что сумма претензий растет, причем нам абсолютно непонятно, как это выглядит арифметически. Мы полагаем, что позиция истца носит абсолютно неубедительный и противоречивый характер»,— комментировал тогда ситуацию адвокат Аркадий Хайкин.
В ходе полугодового судебного разбирательства в Центральном районном суде Челябинска стороны выдвигали несколько версий происхождения средств.
Позиция прокуратуры строилась на том, что расчеты по сделке купли-продажи квартиры, а также досрочное погашение кредитных обязательств производились исключительно наличными. Общую сумму средств, потраченных на приобретение спорного имущества, Ольга Фефелова оценила в 24 млн руб. Прокуратура также оспаривала договоры займа Александра Галкина с его другом, экс-депутатом законодательного собрания Челябинской области Дмитрием Лариным, и братом Евгением Галкиным. Первую сделку ведомство считало мнимой и «совершенной лишь для вида», а вторую ставило под сомнение из-за противоречивых обстоятельств передачи денег и нечитаемых подписей на договоре. Оба заимодавца были привлечены к делу в качестве третьих лиц.
Помимо этого, прокуратура указывала на образ жизни семьи депутата, которая, по данным надзорного ведомства, могла позволить себе два-три раза в год выезжать на отдых за границу. Ольга Фефелова неоднократно требовала от стороны защиты предоставить сведения о расходах на туристические путевки. Адвокаты этого так и не сделали, возражая, что подобные данные не имеют юридического значения.
Адвокат Александр Щербинин настаивал, что 15 млн руб. собственных средств его доверитель вложил в покупку квартиры за счет кредитов в банках и займов у друга и брата. Оставшиеся 24 млн руб. были привлечены в качестве ипотечного кредита в банке ВТБ. Законность происхождения ипотечных средств прокуратура не оспаривала.
Второй адвокат, Аркадий Хайкин, подчеркивал, что удовлетворение иска в полном объеме нарушит права банка ВТБ как залогодержателя: «Если предположить, что суд пойдет на удовлетворение исковых требований, неизбежно будет утерян предмет залога. В данном случае права банка как непосредственного кредитора будут нарушены».
13 апреля 2026 года судья Центрального районного суда Кира Кошевая вынесла решение, которое не удовлетворило ни одну из сторон в полной мере. Суд оставил квартиру в собственности Александра Галкина, однако постановил взыскать с него и супруги Инны Мирошкиной 16,3 млн руб. Именно эту сумму судья определила как размер доходов, вызывающих сомнение. Таким образом, суд не согласился ни с оценкой прокуратуры в 22 млн руб., ни с позицией защиты о полной подтвержденности доходов.
Спустя 11 дней после оглашения решения, 24 апреля, Александр Галкин подал в городскую думу заявление о добровольном сложении полномочий. Телефон депутата на тот момент оказался недоступен для комментариев. Заявление было рассмотрено и удовлетворено на заседании гордумы 28 апреля.
В декабре 2025 года, в разгар судебного разбирательства, депутат Государственной думы Валерий Гартунг опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение родителей Александра Галкина к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Александру Гуцану. В записи мать депутата Елена Галкина просила «защитить их семью», указав, что второй сын Евгений является участником специальной военной операции, а супруг тяжело болен. Обращение на ход судебного процесса не повлияло.
Александр Галкин являлся депутатом городской думы Челябинска с 2019 года, куда баллотировался в составе партии «Справедливая Россия», до этого он состоял в «Единой России». Помимо него ответчиками и третьими лицами на разных этапах разбирательства выступали его супруга Инна Мирошкина, родители Николай и Елена Галкины, брат Евгений Галкин и экс-депутат заксобрания Дмитрий Ларин.
«Документы получены и в настоящее время изучаются»,— подтвердили информацию о новом прокурорском иске в пресс-службе городской думы Челябинска.