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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

13.10.2026, 01:45
Сегодня исполняется 78 лет председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову
Виктор Рашников

Виктор Рашников

пресс-служба Виктора Рашникова

Его поздравляет генеральный директор группы ОМК Анатолий Седых:
— Уважаемый Виктор Филиппович, с днем рождения! Легендарная Магнитка — символ целой эпохи, невероятного технологического рывка 1930-х — сегодня снова один из лидеров не только российской, но и мировой металлургии по уровню применяемых технологий. Ее второе рождение — исключительно Ваша заслуга, ведь, когда Вы встали у руля ММК, основные фонды комбината были изношены физически и устарели морально. При этом на первом месте для Вас всегда были люди, парк «Притяжение» тому яркое подтверждение. Желаю Вам стального здоровья, успешной реализации Ваших многочисленных идей, как можно больше счастливых моментов в жизни и новых побед «Металлурга». Всегда ждем Вас на матчах с нашим «Торпедо» в Нижнем Новгороде!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №189

от 13.10.2026, стр. 9
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