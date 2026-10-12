Нижегородка передала курьерам мошенников 3,7 млн рублей

По фабуле дела, с потерпевшей связались по телефону и убедили ее в том, что с ее счета поступают переводы в недружественную страну. Чтобы избежать проблем с законом, собеседники посоветовали обналичить накопления и передать их на «хранение» через курьера. Нижегородка снимала деньги в банках и передавала неизвестным, называя кодовое слово «Пальма». Взамен ей выдали якобы документ — «заявку на инкассацию», отмечается в сообщении.