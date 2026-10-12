Нижегородка передала курьерам мошенников 3,7 млн рублей
12.10.2026, 16:53
Неизвестные под видом сотрудников ФСБ похитили у пенсионерки из Нижнего Новгорода 3,7 млн руб., возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По фабуле дела, с потерпевшей связались по телефону и убедили ее в том, что с ее счета поступают переводы в недружественную страну. Чтобы избежать проблем с законом, собеседники посоветовали обналичить накопления и передать их на «хранение» через курьера. Нижегородка снимала деньги в банках и передавала неизвестным, называя кодовое слово «Пальма». Взамен ей выдали якобы документ — «заявку на инкассацию», отмечается в сообщении.
Потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, только через месяц.