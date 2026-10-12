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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Орлу пока не хватает работников и пескосмеси для уборки улиц зимой

12.10.2026, 16:14
Для зимнего содержания дорог в Орле заготовлено 12,9 тыс. т песко-соляной смеси — 43% потребности. Об этом на аппаратном совещании у губернатора Андрея Клычкова 12 октября сообщил руководитель областного департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин. В ходе обсуждения также выяснилось, что муниципальному учреждению «Спецавтобаза» не хватает около 30 работников — примерно 17% от необходимых для сезона 180 человек.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По словам господина Субботина, имеющиеся запасы смеси преимущественно остались с прошлого сезона. Проведенные по инициативе департамента лабораторные исследования подтвердили соответствие материалов заявленным характеристикам.
Для пополнения запасов определен поставщик 4 тыс. т галита — технической соли. Подписание контракта, по словам чиновника, ожидается сегодня, после чего должны начаться поставки. Закупку еще 9 тыс. куб. м песка городские власти планируют объявить 14 октября.
«На территории города в зимний период будет задействовано до 80 единиц техники»,— сообщил господин Субботин. В их числе — 27 комбинированных дорожных машин, 12 самосвалов и 15 погрузчиков. При обильных снегопадах «Спецавтобаза» будет привлекать субподрядчиков для уборки и вывоза снега.
Переоборудование дорожных машин на зимний режим началось 28 сентября и должно завершиться к 20 октября. Круглосуточное дежурство планируют организовать с 16 октября. Часть кадрового дефицита город рассчитывает закрыть за счет работников, которые вернутся после завершения сельскохозяйственной уборочной кампании.
Губернатор Андрей Клычков, комментируя доклад подчиненного, потребовал обеспечить готовность работников и техники, а также пополнить запасы противогололедных материалов. Он напомнил о прошлогодних проблемах с водителями и выходом машин на дороги. «Пока нам обещают теплую зиму»,— отметил губернатор, добавив, что аналогичный прогноз давали и перед прошлым сезоном.
«Не стоит надеяться, что в декабре будет лучше»,— предупредил господин Клычков и потребовал заранее заготовить необходимые материалы.

В целом муниципалитеты Орловской области заготовили 27,5 тыс. т противогололедных материалов — 61% от необходимых 45 тыс. т. Остается запасти еще 17,5 тыс. т. Для зимнего содержания дорог подготовлено 359 единиц техники. На региональных и межмуниципальных дорогах запасено 133 тыс. куб. м песко-соляной смеси — более 80% потребности. Завершить подготовку к зиме должны до 1 ноября.

Сквозь снег и пробки

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Сергей Калашников