Орлу пока не хватает работников и пескосмеси для уборки улиц зимой

Для зимнего содержания дорог в Орле заготовлено 12,9 тыс. т песко-соляной смеси — 43% потребности. Об этом на аппаратном совещании у губернатора Андрея Клычкова 12 октября сообщил руководитель областного департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин. В ходе обсуждения также выяснилось, что муниципальному учреждению «Спецавтобаза» не хватает около 30 работников — примерно 17% от необходимых для сезона 180 человек.