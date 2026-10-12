Велогонщик из Удмуртии завоевал серебро чемпионата мира по грэвелу

Иван Селедков неоднократно становился чемпионом России по маунтинбайку, участвовал в чемпионатах мира и Европы. Его отец Василий Селедков — заслуженный тренер России по велоспорту. Он работает в клубе «Витязь» в поселке Игра, где Иван начал заниматься велоспортом. Воспитанники тренера более 30 раз становились чемпионами России и завоевывали медали международных соревнований.