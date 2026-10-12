Велогонщик из Удмуртии завоевал серебро чемпионата мира по грэвелу
Иван Селедков уступил победителю из Нидерландов в категории 40–44 года
12.10.2026, 15:07
Воспитанник удмуртской школы велоспорта Иван Селедков занял второе место на чемпионате мира по грэвелу — разновидности велогонок по гравийным и грунтовым дорогам, а также другим покрытиям за пределами асфальтированных шоссе. Соревнования прошли в австралийском Наннапе.
Он завоевал серебряную медаль в возрастной категории 40–44 года. Об успехе спортсмена сообщил в соцсетях министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.
Соревнования в категориях мастеров и любителей прошли 10 октября. Победителем в возрастной группе Селедкова стал нидерландский велогонщик Джонни Хугерланд, третье место занял ирландец Николас Рош.
Иван Селедков неоднократно становился чемпионом России по маунтинбайку, участвовал в чемпионатах мира и Европы. Его отец Василий Селедков — заслуженный тренер России по велоспорту. Он работает в клубе «Витязь» в поселке Игра, где Иван начал заниматься велоспортом. Воспитанники тренера более 30 раз становились чемпионами России и завоевывали медали международных соревнований.