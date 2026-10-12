— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Для российского казачества большая честь и ответственность работать с Вами — человеком, который по поручению президента Российской Федерации координирует работу по реализации государственной политики в отношении российского казачества, непосредственно участвует в определении ключевых направлений этой работы и способствует тому, чтобы вопросы развития казачества оставались в поле постоянного внимания руководства страны. Ваше личное отношение к тем, кто сегодня выполняет свой долг перед Отечеством, заслуживает глубокого уважения. Поддержка казаков — участников специальной военной операции, внимание к их семьям, вопросы увековечения памяти погибших защитников Отечества — все это является свидетельством того, что за решениями Совета стоят не только государственные задачи, но и глубокая личная ответственность за их реализацию. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в государственной деятельности. Пусть Ваша работа и впредь получает высокую оценку руководства страны, а все поставленные задачи успешно воплощаются в жизнь.