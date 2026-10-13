Управляющий пермского аптекаря оспаривает сделку по продаже кроссовера
13.10.2026, 07:08
Финансовый управляющий Николая Шаврина направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании недействительной сделки должника. Речь идет о договоре купли-продажи электрического китайского кроссовера Leapmotor C11 в части указания в качестве покупателя Никиты Шаврина. Управляющий требует признать приобретателем по этому договору Николая Шаврина. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».
Николай Шаврин развивал бизнес по продажам лекарств «Аптека от склада». Его деловым партнером по проекту выступал Андрей Годовалов. В 2024 году сеть свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. В марте 2024 года господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб., были также признаны несостоятельными.
На прошлой неделе Симоновский райсуд Москвы вынес в отношении господина Шаврина приговор по уголовному делу. По данным «Ъ-Прикамье», ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб. По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с господином Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. Эти действия в СУ СКР по Пермскому краю квалифицировали как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумму ущерба следствие оценило в 240 млн руб. Согласно данным картотеки Симоновского суда, с приговором не согласна прокуратура. Надзорный орган внес апелляционное представление на решение суда первой инстанции.