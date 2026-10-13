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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Прикамье

Управляющий пермского аптекаря оспаривает сделку по продаже кроссовера

13.10.2026, 07:08
Финансовый управляющий Николая Шаврина направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании недействительной сделки должника. Речь идет о договоре купли-продажи электрического китайского кроссовера Leapmotor C11 в части указания в качестве покупателя Никиты Шаврина. Управляющий требует признать приобретателем по этому договору Николая Шаврина. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».
Николай Шаврин

Николай Шаврин

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Николай Шаврин развивал бизнес по продажам лекарств «Аптека от склада». Его деловым партнером по проекту выступал Андрей Годовалов. В 2024 году сеть свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. В марте 2024 года господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб., были также признаны несостоятельными.
На прошлой неделе Симоновский райсуд Москвы вынес в отношении господина Шаврина приговор по уголовному делу. По данным «Ъ-Прикамье», ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб. По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с господином Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. Эти действия в СУ СКР по Пермскому краю квалифицировали как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумму ущерба следствие оценило в 240 млн руб. Согласно данным картотеки Симоновского суда, с приговором не согласна прокуратура. Надзорный орган внес апелляционное представление на решение суда первой инстанции.