Управляющий пермского аптекаря оспаривает сделку по продаже кроссовера

На прошлой неделе Симоновский райсуд Москвы вынес в отношении господина Шаврина приговор по уголовному делу. По данным «Ъ-Прикамье», ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб. По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с господином Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. Эти действия в СУ СКР по Пермскому краю квалифицировали как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумму ущерба следствие оценило в 240 млн руб. Согласно данным картотеки Симоновского суда, с приговором не согласна прокуратура. Надзорный орган внес апелляционное представление на решение суда первой инстанции.