Радиоактивные авиационные часы из Израиля не доехали до жителя Удмуртии
Радиоактивные часы из Израиля не дошли до жителя Удмуртии из-за превышения фона
12.10.2026, 14:02
Домодедовские таможенники обнаружили радиоактивные авиационные часы в посылке из Израиля, адресованной жителю Удмуртии. Уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства превысил естественный радиационный фон в 20 раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
По данным ведомства, в посылке находились сумка и рюкзак, внутри которых лежали часы. Система радиационного контроля сработала при проверке отправления. Измерения показали, что мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч.
В документах отправитель указал, что пересылает ключи, сумку, рюкзак и одежду. Посылку вернут в страну отправления.