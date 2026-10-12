Радиоактивные авиационные часы из Израиля не доехали до жителя Удмуртии

По данным ведомства, в посылке находились сумка и рюкзак, внутри которых лежали часы. Система радиационного контроля сработала при проверке отправления. Измерения показали, что мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч.