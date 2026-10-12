На спутники связи и вещания «Экспресс» выделят 53,6 млрд рублей до 2029 года
12.10.2026, 13:28
Государство планирует выделить ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) 53,6 млрд руб. до 2029 года на создание геостационарных спутников связи и вещания, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. В Минцифры “Ъ” рассказали, что сейчас создаются восемь новых спутников серии «Экспресс»: ввод в эксплуатацию трех аппаратов планируется на 2029 год и еще пяти — в 2030 году.
В министерстве добавляют, что они заменят спутники, у которых истекает срок активного существования на орбите. Один космический аппарат будет произведен полностью за счет внебюджетных средств, а один — со смешанным финансированием (бюджет и собственные средства ГП КС), добавляют в Минцифры. «Объема средств федерального бюджета и финансовых возможностей ГП КС достаточно и дополнительного финансирования не требуется»,— отметили там.