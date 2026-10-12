На спутники связи и вещания «Экспресс» выделят 53,6 млрд рублей до 2029 года

В министерстве добавляют, что они заменят спутники, у которых истекает срок активного существования на орбите. Один космический аппарат будет произведен полностью за счет внебюджетных средств, а один — со смешанным финансированием (бюджет и собственные средства ГП КС), добавляют в Минцифры. «Объема средств федерального бюджета и финансовых возможностей ГП КС достаточно и дополнительного финансирования не требуется»,— отметили там.