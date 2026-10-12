Продажи топлива в Удмуртии за выходные выросли на 3,4%

За выходные 10–11 октября на автозаправочных станциях Удмуртии реализовали 2,5 тыс. т топлива, в том числе 1,8 тыс. т бензина. Общий объем продаж на 3,4% превысил показатель предыдущих выходных, сообщили в минпромторге региона.