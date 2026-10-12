Бюджет Нижегородской области на 2027 год верстают с экономией на 10%

Кроме того, для обеспечения сбалансированности бюджета с учетом возможного роста дефицита предусмотрен дополнительный общий режим экономии в целом по каждому субъекту бюджетного планирования: 7,5% на 2027 год, 7,7% на 2028 год и 11,1% на 2029 год.