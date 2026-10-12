Бюджет Нижегородской области на 2027 год верстают с экономией на 10%
12.10.2026, 13:16
Минфин Нижегородской области верстает бюджет региона на 2027-2029 годы в режиме экономии на 10% от уровня первоначального бюджета 2026 года. Об этом говорится в документах правительства.
Кроме того, для обеспечения сбалансированности бюджета с учетом возможного роста дефицита предусмотрен дополнительный общий режим экономии в целом по каждому субъекту бюджетного планирования: 7,5% на 2027 год, 7,7% на 2028 год и 11,1% на 2029 год.