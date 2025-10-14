Нижегородский минфин утвердил режим экономии при подготовке бюджета на 2026 год

В методике планирования бюджета Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прописали режим экономии. Документ был утвержден региональным минфином в начале октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти сохраняют расходы на все социальные и публичные нормативные обязательства. Но вместе с тем «другие расходы» на 2026 год будут рассчитывать с режимом экономии в размере 10% от уровня первоначального бюджета 2025 года.

Кроме того, с учетом возможного увеличения дефицита предусмотрен дополнительный общий режим экономии в целом по каждому субъекту бюджетного планирования на 2026 год — 8,6%, на 2027 год — 8,2%, на 2028 год — 4,4%.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство готовит консервативный сценарий социально-экономического развития региона на 2026 год, так как из-за высокой ключевой ставки и удорожания кредитов для бизнеса просели налоговые сборы.

Ирина Швецова