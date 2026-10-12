Нобелевскую премию по экономике получили американцы Холл и Вудфорд
12.10.2026, 13:04
Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2026 года стали американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Они удостоены награды за исследования в области экономической стабилизации, сообщил Нобелевский комитет.
Роберт Холл — доктор философии Массачусетского технологического института, профессор Стэнфордского университета (нежелательная в РФ организация). Работал над анализом производительности труда, рецессии и безработицы. Майкл Вудфорд — профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.
В прошлом году премию по экономике получили американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хоуитт «за объяснение инновационного экономического роста».