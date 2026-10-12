В Сочи задержали отца и дочь, передававших Украине сведения о российских военных
12.10.2026, 12:47
Сотрудники ФСБ задержали в Сочи 55-летнего Дмитрия Мишанина и его 19-летнюю дочь Ольгу при попытке выехать за границу. По данным Центра общественных связей ФСБ России, они передавали украинской стороне информацию о российских военнослужащих и объектах Вооруженных сил РФ, а также планировали отправиться на Украину для участия в боевых действиях против России.
Как сообщили в ведомстве, отец и дочь самостоятельно установили контакт через Telegram с представителем украинской организации, занимавшейся вербовкой добровольцев в подразделения Вооруженных сил Украины. После получения инструкций от куратора они, по данным следствия, собирали и передавали сведения о военнослужащих и военных объектах, расположенных в регионе.
В отношении жителей Краснодарского края расследовали уголовные дела по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ о приготовлении к участию в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством России.
12 октября Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры Дмитрию и Ольге Мишаниным. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, его дочь — к семи годам.
Первые пять лет наказания Дмитрий Мишанин проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ольга Мишанина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В Центре общественных связей ФСБ заявили, что лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.