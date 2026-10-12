В Сочи задержали отца и дочь, передававших Украине сведения о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи 55-летнего Дмитрия Мишанина и его 19-летнюю дочь Ольгу при попытке выехать за границу. По данным Центра общественных связей ФСБ России, они передавали украинской стороне информацию о российских военнослужащих и объектах Вооруженных сил РФ, а также планировали отправиться на Украину для участия в боевых действиях против России.