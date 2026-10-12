Вдова Юрия Шатунова частично выиграла суд у Андрея Разина по делу о правах на творчество артиста
12.10.2026, 12:42
Щербинский районный суд Москвы 9 октября 2026 года частично удовлетворил иск Светланы Шатуновой, поданный в интересах несовершеннолетних детей артиста, к продюсеру Андрею Разину. Речь идет о признании сделки ничтожной и признании незаключенным договора от 14 сентября 2013 года, по которому, как утверждал Разин, Юрий Шатунов передал ему исключительные права на использование персональных данных, авторских и смежных прав на произведения, продукцию, изображения и права требования.
Суд не стал полностью аннулировать позицию Разина по всем заявленным правам, но в части требований встал на сторону семьи Шатунова — это создает важный прецедент в спорах о распоряжении творческим наследием артиста. В ближайшие дни представители сторон могут подать апелляции.
Конфликт вокруг прав на песни группы «Ласковый май» и наследие Юрия Шатунова тянется с 1990-х годов. Он обострился после смерти певца в 2022 году. Ключевым камнем преткновения стали договоры, на основании которых Андрей Разин заявлял о владении правами на хиты группы, а также на использование образа и имени артиста.
Еще при жизни Шатунов оспаривал легитимность ряда документов, доказывая, что не передавал Разину исключительных прав в том объеме, который тот декларировал. Существенную роль в спорах играли противоречия в показаниях и разные версии одних и тех же договоров: в одних случаях речь шла о праве на публикацию информации, в других — о полном отчуждении авторских и смежных прав.
После смерти Шатунова его вдова Светлана последовательно добивалась пересмотра сделок и закрепления прав за семьей. Ранее суды уже признавали за семьей права на отдельные объекты наследия, но спор по договору 2013 года оставался одним из самых острых: именно он, по версии Разина, легитимизировал его контроль над рядом направлений использования творчества артиста — от лицензирования до мерча и цифровых платформ.
Нынешнее решение Щербинского суда не закрывает спор окончательно, но меняет баланс в пользу наследников: оно ставит под сомнение юридическую силу ключевой сделки и дает семье дополнительные рычаги для дальнейших разбирательств. Юристы отмечают, что подобные дела осложняются тем, что многие документы датированы разными годами, а предмет прав в них сформулирован неоднозначно, из-за чего судам приходится детально разбирать формулировки и контекст каждой сделки.
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