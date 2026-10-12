Вдова Юрия Шатунова частично выиграла суд у Андрея Разина по делу о правах на творчество артиста

Еще при жизни Шатунов оспаривал легитимность ряда документов, доказывая, что не передавал Разину исключительных прав в том объеме, который тот декларировал. Существенную роль в спорах играли противоречия в показаниях и разные версии одних и тех же договоров: в одних случаях речь шла о праве на публикацию информации, в других — о полном отчуждении авторских и смежных прав.