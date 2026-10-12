«Пусть роли боятся меня»

После окончания Школы-студии МХАТ актрису приняли в труппу МХТ имени Чехова. Одной из первых ее больших сценических работ стала Нина Заречная в «Чайке». Сама Исакова впоследствии признавалась, что тогда еще почти ничего не понимала в профессии и тяжело переживала первые неудачи