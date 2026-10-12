«Пусть роли боятся меня»
Виктории Исаковой — 50 лет
12.10.2026, 12:44
12 октября исполнилось 50 лет актрисе Виктории Исаковой. Ей одинаково органично удаются образы героинь классической литературы, исторических персонажей и наших современниц — сильных, уязвимых и готовых противостоять обстоятельствам. Зрителям она запомнилась по фильмам и сериалам «Точка», «Оттепель», «Ученик», «Эпидемия» и «Один вдох», а также по многочисленным театральным работам. «Ъ-Кавказ» вспоминает главные роли и важные события в биографии Виктории Исаковой.