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КавказФото

«Пусть роли боятся меня»

Виктории Исаковой — 50 лет

12.10.2026, 12:44
12 октября исполнилось 50 лет актрисе Виктории Исаковой. Ей одинаково органично удаются образы героинь классической литературы, исторических персонажей и наших современниц — сильных, уязвимых и готовых противостоять обстоятельствам. Зрителям она запомнилась по фильмам и сериалам «Точка», «Оттепель», «Ученик», «Эпидемия» и «Один вдох», а также по многочисленным театральным работам. «Ъ-Кавказ» вспоминает главные роли и важные события в биографии Виктории Исаковой.
12 октября 1976 года Виктория Исакова родилась в Хасавюрте Дагестанской АССР. В 2026 году актрисе исполнилось 50 лет. За четверть века на сцене Театра имени Пушкина и более чем сто экранных работ она стала одной из наиболее востребованных российских актрис
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12 октября 1976 года Виктория Исакова родилась в Хасавюрте Дагестанской АССР. В 2026 году актрисе исполнилось 50 лет. За четверть века на сцене Театра имени Пушкина и более чем сто экранных работ она стала одной из наиболее востребованных российских актрис

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Виктория Исакова провела детство в Хасавюрте. Когда ей было 12 лет, семья переехала в Москву вслед за старшим братом, поступившим в школу олимпийского резерва. Столицу актриса позднее называла «совершенно другой системой координат»
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Виктория Исакова провела детство в Хасавюрте. Когда ей было 12 лет, семья переехала в Москву вслед за старшим братом, поступившим в школу олимпийского резерва. Столицу актриса позднее называла «совершенно другой системой координат»

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В Москве Виктория Исакова училась в английской спецшколе и не собиралась связывать жизнь со сценой. В театральный институт она поступала вместе с одноклассниками, хотя прежде рассматривала более традиционную карьеру — в том числе учебу на юридическом факультете
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В Москве Виктория Исакова училась в английской спецшколе и не собиралась связывать жизнь со сценой. В театральный институт она поступала вместе с одноклассниками, хотя прежде рассматривала более традиционную карьеру — в том числе учебу на юридическом факультете

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Сначала Виктория Исакова поступила на эстрадный факультет ГИТИСа, но вскоре оставила учебу. Год спустя она стала студенткой Школы-студии МХАТ, где училась на курсе Олега Ефремова и в 1999 году получила диплом
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Сначала Виктория Исакова поступила на эстрадный факультет ГИТИСа, но вскоре оставила учебу. Год спустя она стала студенткой Школы-студии МХАТ, где училась на курсе Олега Ефремова и в 1999 году получила диплом

Ирина Бужор / Коммерсантъ

В студенческие годы Виктория Исакова подрабатывала частным извозом на старой белой «пятерке». Позднее она вспоминала, что в молодости опасность почти не ощущалась: ее заменяло «абсолютно безбашенное бесстрашие»
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В студенческие годы Виктория Исакова подрабатывала частным извозом на старой белой «пятерке». Позднее она вспоминала, что в молодости опасность почти не ощущалась: ее заменяло «абсолютно безбашенное бесстрашие»

Валерий Титиевский / Коммерсантъ

После окончания Школы-студии МХАТ актрису приняли в труппу МХТ имени Чехова. Одной из первых ее больших сценических работ стала Нина Заречная в «Чайке». Сама Исакова впоследствии признавалась, что тогда еще почти ничего не понимала в профессии и тяжело переживала первые неудачи
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После окончания Школы-студии МХАТ актрису приняли в труппу МХТ имени Чехова. Одной из первых ее больших сценических работ стала Нина Заречная в «Чайке». Сама Исакова впоследствии признавалась, что тогда еще почти ничего не понимала в профессии и тяжело переживала первые неудачи

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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В 2001 году Виктория Исакова перешла в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Она рассказывала, что после непростого ухода из МХТ ее поддержал художественный руководитель театра Роман Козак. В Театре имени Пушкина актриса служит уже 25 лет
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В 2001 году Виктория Исакова перешла в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Она рассказывала, что после непростого ухода из МХТ ее поддержал художественный руководитель театра Роман Козак. В Театре имени Пушкина актриса служит уже 25 лет

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Одной из знаковых ранних ролей Виктории Исаковой стала Панночка в спектакле Нины Чусовой «Вий». В 2003 году работа принесла ей театральную премию «Чайка». Награду в номинации «Двойной удар» актриса разделила с Павлом Деревянко
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Одной из знаковых ранних ролей Виктории Исаковой стала Панночка в спектакле Нины Чусовой «Вий». В 2003 году работа принесла ей театральную премию «Чайка». Награду в номинации «Двойной удар» актриса разделила с Павлом Деревянко

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Экранный дебют Виктории Исаковой состоялся в 1998 году: она появилась в эпизоде сериала «Чехов и Ко». Первую крупную роль актриса получила в 2002 году в «Дневнике убийцы» Кирилла Серебренникова, сыграв комиссара Розу
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Экранный дебют Виктории Исаковой состоялся в 1998 году: она появилась в эпизоде сериала «Чехов и Ко». Первую крупную роль актриса получила в 2002 году в «Дневнике убийцы» Кирилла Серебренникова, сыграв комиссара Розу

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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В середине 2000-х Виктория Исакова снялась сразу в нескольких заметных картинах — «Требуется няня», «Остров», «Охота на пиранью» и «Точка». Эти работы позволили ей выйти за пределы театральной известности и закрепиться в российском авторском и массовом кино
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В середине 2000-х Виктория Исакова снялась сразу в нескольких заметных картинах — «Требуется няня», «Остров», «Охота на пиранью» и «Точка». Эти работы позволили ей выйти за пределы театральной известности и закрепиться в российском авторском и массовом кино

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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За роли в драме Юрия Мороза «Точка» Виктория Исакова, Дарья Мороз и Анна Уколова получили «Серебряный Хьюго» Чикагского международного кинофестиваля. Позднее Исакова называла «Точку» одной из работ, которые подняли ее «на новую ступеньку»
11/2511/25

За роли в драме Юрия Мороза «Точка» Виктория Исакова, Дарья Мороз и Анна Уколова получили «Серебряный Хьюго» Чикагского международного кинофестиваля. Позднее Исакова называла «Точку» одной из работ, которые подняли ее «на новую ступеньку»

Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза. Их отношения стали и творческим союзом: актриса снималась в его проектах, включая «Братьев Карамазовых» и «Лунатиков», а позднее выступала сопродюсером его картин. Юрия Мороза не стало в июле 2025 года
12/2512/25

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза. Их отношения стали и творческим союзом: актриса снималась в его проектах, включая «Братьев Карамазовых» и «Лунатиков», а позднее выступала сопродюсером его картин. Юрия Мороза не стало в июле 2025 года

Елена Горбачева / Коммерсантъ

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В экранизации «Братьев Карамазовых» Юрия Мороза Виктория Исакова сыграла Катерину Ивановну. Работа над классическим материалом продолжила ее параллельное движение между театром и кино. «Сейчас я просто актриса»,— говорила она, отказываясь выбирать между сценой и экраном
13/2513/25

В экранизации «Братьев Карамазовых» Юрия Мороза Виктория Исакова сыграла Катерину Ивановну. Работа над классическим материалом продолжила ее параллельное движение между театром и кино. «Сейчас я просто актриса»,— говорила она, отказываясь выбирать между сценой и экраном

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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В 2013 году Виктория Исакова исполнила роль Марины Цветаевой в биографической драме «Зеркала». За эту работу она получила приз имени Натальи Гундаревой на фестивале «Московская премьера». Образ поэта стал одной из главных драматических ролей актрисы в кино
14/2514/25

В 2013 году Виктория Исакова исполнила роль Марины Цветаевой в биографической драме «Зеркала». За эту работу она получила приз имени Натальи Гундаревой на фестивале «Московская премьера». Образ поэта стал одной из главных драматических ролей актрисы в кино

Широкую известность Виктории Исаковой принесла Инга Хрусталева в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель». За роль актрисы советского кино она получила премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и «Золотой орел», а также премию правительства России в составе создателей проекта
15/2515/25

Широкую известность Виктории Исаковой принесла Инга Хрусталева в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель». За роль актрисы советского кино она получила премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и «Золотой орел», а также премию правительства России в составе создателей проекта

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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После «Оттепели» Виктория Исакова говорила, что известность сама по себе не может быть целью актера: «Стать знаменитым — это ничто». Гораздо важнее, по ее словам, создать работу, которая переживет исполнителя: «Покажите хоть одного артиста, который не мечтает остаться в вечности»
16/2516/25

После «Оттепели» Виктория Исакова говорила, что известность сама по себе не может быть целью актера: «Стать знаменитым — это ничто». Гораздо важнее, по ее словам, создать работу, которая переживет исполнителя: «Покажите хоть одного артиста, который не мечтает остаться в вечности»

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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В «Родине» Павла Лунгина Виктория Исакова сыграла аналитика контртеррористического центра Анну Зимину. Актриса отмечала, что кино для нее невозможно отделить от личности постановщика: хорошая роль возникает, когда совпадают режиссер, сценарий, команда и готовность артиста
17/2517/25

В «Родине» Павла Лунгина Виктория Исакова сыграла аналитика контртеррористического центра Анну Зимину. Актриса отмечала, что кино для нее невозможно отделить от личности постановщика: хорошая роль возникает, когда совпадают режиссер, сценарий, команда и готовность артиста

Телеканал Россия

В фильме Кирилла Серебренникова «Ученик» Виктория Исакова сыграла учительницу биологии, противостоящую религиозному фанатизму школьника. Эту же роль она исполняла в спектакле «(М)ученик» в «Гоголь-центре». Картина была представлена в Каннах и получила приз Франсуа Шале
18/2518/25

В фильме Кирилла Серебренникова «Ученик» Виктория Исакова сыграла учительницу биологии, противостоящую религиозному фанатизму школьника. Эту же роль она исполняла в спектакле «(М)ученик» в «Гоголь-центре». Картина была представлена в Каннах и получила приз Франсуа Шале

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Свое отношение к сложным ролям Виктория Исакова формулировала с иронией: «Нет, пусть роли боятся меня». Актриса признавалась, что сознательно ищет работы, заставляющие выходить из зоны комфорта, поскольку без риска профессия превращается только в ремесло
19/2519/25

Свое отношение к сложным ролям Виктория Исакова формулировала с иронией: «Нет, пусть роли боятся меня». Актриса признавалась, что сознательно ищет работы, заставляющие выходить из зоны комфорта, поскольку без риска профессия превращается только в ремесло

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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В сериале «Эпидемия» Виктория Исакова сыграла Анну — одну из участниц группы, пытающейся спастись от неизвестного вируса. По словам актрисы, проект не сразу привлек широкое внимание, однако после появления на Netflix пережил резкий рост популярности и вошел в пятерку лидеров платформы
20/2520/25

В сериале «Эпидемия» Виктория Исакова сыграла Анну — одну из участниц группы, пытающейся спастись от неизвестного вируса. По словам актрисы, проект не сразу привлек широкое внимание, однако после появления на Netflix пережил резкий рост популярности и вошел в пятерку лидеров платформы

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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