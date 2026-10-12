В Петербурге перенос 72% запланированного ввода офисов сдвинули на 2027 год

«Девелоперы запускали новые проекты в расчете на сохранение благоприятной рыночной ситуации. Однако к завершающему этапу строительства экономические условия изменились, и сроки ввода стали корректироваться с учетом текущего спроса. Перенос даст девелоперам больше времени для заполнения площадей и снизит давление на рынок, поскольку выход части нового предложения будет отложен»,— отмечает Виктор Заглумин.