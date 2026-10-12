В Петербурге перенос 72% запланированного ввода офисов сдвинули на 2027 год
12.10.2026, 11:57
В Санкт-Петербурге по итогам 2026 года планируют ввести 39,7 тыс. кв. м офисной недвижимости вместо ранее заявленных 141,5 тыс. кв. м. Около 72% первоначально запланированного объема — 101,8 тыс. кв. м — девелоперы намерены перенести на 2027 год. Такие данные приводят аналитики Bright Rich | CORFAC International.
По словам сооснователя и партнера компании Виктора Заглумина, перенос сроков связан с изменением экономической ситуации и корректировкой планов девелоперов с учетом текущего спроса.
«Девелоперы запускали новые проекты в расчете на сохранение благоприятной рыночной ситуации. Однако к завершающему этапу строительства экономические условия изменились, и сроки ввода стали корректироваться с учетом текущего спроса. Перенос даст девелоперам больше времени для заполнения площадей и снизит давление на рынок, поскольку выход части нового предложения будет отложен»,— отмечает Виктор Заглумин.
За первые девять месяцев 2026 года в Петербурге ввели два офисных объекта: бизнес-центр «Сенатор» на Малой Морской улице и первую очередь многофункционального комплекса «Avenue на Карповке». Их совокупная арендопригодная площадь составляет около 9 тыс. кв. м.
До конца года на рынок планируют вывести еще шесть проектов общей офисной площадью 30,7 тыс. кв. м. Среди них — первая очередь лофт-квартала «Скороход», многофункциональный комплекс «Smart Светлановский» и бизнес-центр MG 52.
При этом сроки ввода еще 13 проектов перенесут на 2027 год. В частности, графики строительства скорректировали для нескольких объектов сети многофункциональных комплексов Smart и бизнес-центра Hollander.