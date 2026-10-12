В ФСБ возбудили дело против оренбуржца за призывы к экстремизму в соцсети

Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в ведомстве, ему инкриминируется ч.2 ст. 280 УК РФ.