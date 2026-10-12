В ФСБ возбудили дело против оренбуржца за призывы к экстремизму в соцсети
12.10.2026, 11:37
Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в ведомстве, ему инкриминируется ч.2 ст. 280 УК РФ.
Оперативники установили, что оренбуржец испытывал неприязнь к подросткам как к отдельной социально-демографической группе. Соответствующие взгляды он решил выразить публично, разместив подобный материал в открытом сообществе одной из социальных сетей.
На данный момент специалисты занимаются выяснением обстоятельств дела и сбором доказательств по уголовному делу.