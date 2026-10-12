В Ижевске перезахоронили останки с исторического Троицкого кладбища

По данным городской администрации, 10 октября рядом со Свято-Троицким собором на улице Советской установили памятный камень в память о Троицком кладбище, которое располагалось на этом месте в XIX–XX веках. Накануне в соборе также прошла панихида по погребенным на историческом кладбище.