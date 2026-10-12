В Ижевске перезахоронили останки с исторического Троицкого кладбища
Останки обнаружили при капитальном ремонте улицы Удмуртской
12.10.2026, 11:58
11 октября на Южном кладбище Ижевска состоялась церемония перезахоронения останков, обнаруженных при реконструкции улицы Удмуртской. В мероприятии участвовали глава города Дмитрий Чистяков, епископ Ижевский и Удмуртский Викторин и представители Ижевской епархии. Об этом сообщает администрация города.
Останки нашли в 2026 году во время капитального ремонта улицы Удмуртской. Их передали в Удмуртский государственный университет для проведения экспертизы, после которой стало возможно перезахоронение.
По данным городской администрации, 10 октября рядом со Свято-Троицким собором на улице Советской установили памятный камень в память о Троицком кладбище, которое располагалось на этом месте в XIX–XX веках. Накануне в соборе также прошла панихида по погребенным на историческом кладбище.
Троицкое кладбище существовало с 1810 года и занимало около 19 га — от современной улицы Советской вдоль улицы Удмуртской. В начале 1930-х годов территория постепенно оказалась под городской застройкой.
В начале 2000-х годов при подготовке к строительству новых объектов здесь проводились археологические раскопки. Поднятые тогда антропологические материалы захоронили в общей могиле на территории Свято-Троицкого собора, где установили памятник погребенным на Троицком кладбище.