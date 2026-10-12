Ижевск занял 33-е место в рейтинге российских городов по зарплатам

По итогам первого полугодия 2026 года средняя чистая зарплата в Ижевске составила 90,4 тыс. руб. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора достигло 3,65.