Ижевск занял 33-е место в рейтинге российских городов по зарплатам
Средняя чистая зарплата в Ижевске достигла 90,4 тыс. руб.
12.10.2026, 11:13
Ижевск занял 33-е место в рейтинге 100 российских городов по соотношению средней зарплаты и стоимости потребительского набора. Исследование опубликовало РИА Новости.
По итогам первого полугодия 2026 года средняя чистая зарплата в Ижевске составила 90,4 тыс. руб. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора достигло 3,65.
Среди городов Приволжского федерального округа выше Ижевска расположилась Казань (14-е место). Ниже оказались Пермь (45-е место), Уфа (47-е), Йошкар-Ола (59-е), Киров (64-е) и Чебоксары (61-е).
Лидером рейтинга стал Новый Уренгой с показателем 5,93. Второе место занял Салехард (5,59), третье — Анадырь (5,29). Москва оказалась на пятой строчке с показателем 4,89.