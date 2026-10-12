Двое тольяттинцев похитили 13,4 млн рублей под видом оказания брокерских услуг
12.10.2026, 10:45
В Тольятти двое мошенников похитили у граждан 13,4 млн рублей под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке. Об этом сообщает прокуратура региона.
Оба признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как выяснило следствие, мужчины действовали в составе организованной преступной группы. Одним из их сообщников был директор коммерческой организации, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство.
Жертвами мошенников стали 28 человек. Кроме того, восемь человек лишились права на принадлежащее им жилье.
Суд приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.