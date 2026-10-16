Звук как в жизни

Благодаря данному изобретению зрители во всех уголках мира смогут наслаждаться музыкой величайших симфонических оркестров и вокальными выступлениями самых популярных звезд оперной и театральной сцены. Система записи и воспроизведения звука доступна всем кинопродюсерам для синхронизации с любым фильмом, который они производят. Новую технологию можно также будет использовать в образовательной, коммерческой и религиозной сферах, а также в сфере развлечений.