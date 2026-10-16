Звук как в жизни
100 лет назад появилась новая технология звукового кино
Компании Western Electric и Warner Bros. Pictures объявили о создании новых технологий, которые произведут революцию в показе кинофильмов. Эти разработки являются результатом многолетних исследований в лабораториях Bell Telephone Laboratories, American Telephone and Telegraph Company и Western Electric Company.
Благодаря этой технологии воспроизведение звука в кинофильме синхронизируется с картинкой с ранее невиданной степенью точности и естественности.
Система состоит из трех основных частей. Первая — электрическая система записи. В ней используются высококачественный микрофон улучшенного типа, усилитель электрического сигнала и механизм нарезки пластинок. Запись может производиться на значительном расстоянии от источника звука, так что актеры могут быть естественным образом сгруппированы в любой сцене и им не нужно будет тесниться перед микрофоном.
Вторая часть системы — прибор, который преобразует движения иглы в канавках звукозаписи в электрические колебания. Электрические токи от этого устройства поступают в усилитель, после чего приводится в действие высококачественный громкоговоритель улучшенного типа, способный заполнить звуком практически любой кинозал.
Третья часть системы — громкоговорители, правильно расположенные в кинозале. Их громкость регулируется таким образом, что у зрителя создается впечатление, что источником звука являются актеры.
Аппарат, с помощью которого картинка и звук будут в кинотеатрах воспроизводиться одновременно, с точки зрения эксплуатации не сложнее обычного кинопроектора. От оператора не требуется никаких специальных навыков или техники.
Благодаря данному изобретению зрители во всех уголках мира смогут наслаждаться музыкой величайших симфонических оркестров и вокальными выступлениями самых популярных звезд оперной и театральной сцены. Система записи и воспроизведения звука доступна всем кинопродюсерам для синхронизации с любым фильмом, который они производят. Новую технологию можно также будет использовать в образовательной, коммерческой и религиозной сферах, а также в сфере развлечений.
О новой технологии кинозвука писал в 1926 году журнал Scientific American.