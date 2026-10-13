Уроки цифрового недоверия

«Подростки оценивают свой уровень по конкретным критериям: сколько разных задач они умеют решать с помощью нейросетей — от домашней работы до генерации картинок — и как быстро получают качественный ответ. Для школьника “уверенный пользователь” — это тот, кто знает, как получить подходящий результат и кому нейросеть редко выдает ошибки. Но проверяет ли он этот ответ на достоверность — большой вопрос»,— объясняет заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова.