«Природный банк» под ногами

— Я считаю, что это важный инструмент, но не единственный и не волшебный. Большинство известных антибиотиков вышли из почвенных микроорганизмов, а «микробная темная материя» — это организмы, которых не удается вырастить в лаборатории, и они лишь расширяют поле поиска: мы можем искать новые соединения по геномам, не выращивая их продуцентов. От находки гена до работающего лекарства, однако, лежит долгий путь, и сама по себе новая молекула кризис не решит. Кризис антибиотикорезистентности порождает не недостаток открытий, а то, как мы используем антибиотики. Поэтому нужны разумное их использование в медицине и сельском хозяйстве, быстрая диагностика, профилактика инфекций и альтернативные подходы вроде фагов, а поиск новых соединений в «темной материи» должен идти параллельно с ними. У метагеномики большие возможности, но «спасением человечества» они станут только вместе с остальными мерами.