Туристические объекты Удмуртии начнут принимать участников СВО и их семьи
К проекту присоединились три туристические площадки республики
12.10.2026, 10:05
С 20 октября туристические объекты Удмуртии начнут регулярно принимать организованные группы участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщила врио главы республики на аппаратном совещании.
К проекту присоединились термальный комплекс «Теплая волна» в Воткинске, конный клуб «Аллюр» и ижевский мотомузей Кожушковых. Врио главы Удмуртии поручила региональному министерству по туризму расширять число площадок, участвующих в проекте.