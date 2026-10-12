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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Туристические объекты Удмуртии начнут принимать участников СВО и их семьи

К проекту присоединились три туристические площадки республики

12.10.2026, 10:05
С 20 октября туристические объекты Удмуртии начнут регулярно принимать организованные группы участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщила врио главы республики на аппаратном совещании.
К проекту присоединились термальный комплекс «Теплая волна» в Воткинске, конный клуб «Аллюр» и ижевский мотомузей Кожушковых. Врио главы Удмуртии поручила региональному министерству по туризму расширять число площадок, участвующих в проекте.