Сочи стал лидером среди курортных городов по снижению цен на «вторичку»

Сочи и Краснодар стали лидерами среди популярных курортных городов России по снижению цен на вторичное жилье в третьем квартале 2026 года. В Сочи стоимость квадратного метра за июль—сентябрь уменьшилась на 4%, до 284,8 тыс. руб., в Краснодаре — на 0,7%, до 131,3 тыс. руб. по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в материалах группы SRG, пишет ТАСС.