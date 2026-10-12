Сочи стал лидером среди курортных городов по снижению цен на «вторичку»
12.10.2026, 09:48
Сочи и Краснодар стали лидерами среди популярных курортных городов России по снижению цен на вторичное жилье в третьем квартале 2026 года. В Сочи стоимость квадратного метра за июль—сентябрь уменьшилась на 4%, до 284,8 тыс. руб., в Краснодаре — на 0,7%, до 131,3 тыс. руб. по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в материалах группы SRG, пишет ТАСС.
Третье место по снижению цен занял Севастополь, где вторичное жилье подешевело на 0,43%, до 198,4 тыс. руб. за кв. м.
Наиболее заметный рост стоимости квадратного метра за отчетный период зафиксирован в Анапе — на 3,75%, до 182 тыс. руб. В Нальчике цены увеличились на 3%, до 100 тыс. руб., в Армавире — на 2,03%, до 98 тыс. руб. за кв. м.