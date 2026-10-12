В Ярославской области на неделе ожидаются дожди и похолодание
12.10.2026, 09:44
В Ярославской области на неделе ожидаются дожди, а к середине недели дневная температура опустится до +10 °C. К выходным потеплеет до +13 °C, осадки прекратятся. Данные публикует Ярославский ЦГМС.
12 октября днем ожидается +14 °C и дождь. Вероятность осадков составляет 83%.
13 октября температура воздуха днем составит +12 °C. Ожидается дождь, ветер северо-западный, 2 м/с.
14 октября днем воздух прогреется до +11 °C. Прогнозируется дождь, вероятность осадков — 87%.
15 октября днем ожидается до +10 °C, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
16 октября температура днем составит +11 °C. Возможен небольшой кратковременный дождь.
17 октября воздух прогреется до +13 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.
18 октября днем температура составит до +11 °C. Осадков не прогнозируется.