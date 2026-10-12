Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области на неделе ожидаются дожди и похолодание

12.10.2026, 09:44
В Ярославской области на неделе ожидаются дожди, а к середине недели дневная температура опустится до +10 °C. К выходным потеплеет до +13 °C, осадки прекратятся. Данные публикует Ярославский ЦГМС.

Егор Снетков / Коммерсантъ

12 октября днем ожидается +14 °C и дождь. Вероятность осадков составляет 83%.
13 октября температура воздуха днем составит +12 °C. Ожидается дождь, ветер северо-западный, 2 м/с.
14 октября днем воздух прогреется до +11 °C. Прогнозируется дождь, вероятность осадков — 87%.
15 октября днем ожидается до +10 °C, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3 м/с.
16 октября температура днем составит +11 °C. Возможен небольшой кратковременный дождь.
17 октября воздух прогреется до +13 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.
18 октября днем температура составит до +11 °C. Осадков не прогнозируется.

Виктория Самко